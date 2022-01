MOLITERNO: bandi per attività produttive per 174mila euro

MOLITERNO, IL SINDACO RUBINO PRESENTA DUE BANDI. PRONTI 174MILA EURO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI, ARTIGIANALI, DELLE PARTITE IVA E FAMIGLIE IN DIFFICOLTA’.

Il sindaco di Moliterno, Antonio Rubino, annuncia due nuove iniziative a sostegno delle attività commerciali, artigianali e delle partite Iva del comune valdagrino. La giunta comunale ha infatti approvato due bandi del valore complessivo di 140mila euro e due progetti sociali da 34mila, per venire incontro alle esigenze dei soggetti economici operanti in una comunità fortemente colpita nella prima fase della pandemia e fiaccata dal perdurare dell’emergenza sanitaria.

I primi 134mila euro derivano proprio dai fondi ex “zone rosse” stanziati dal Governo a favore di quei comuni che subirono il completo isolamento nel corso della prima ondata di contagio da Covid-19. Moliterno fu il primo comune zona rossa in Basilicata. Rientrano in questa partita i 24mila euro destinati a un fondo per aiuti socio economici a famiglie in difficoltà; 10euro saranno impiegati per la realizzazione del progetto “Moliterno cardioprotetta” che prevede l’acquisto di defibrillatori e corsi di formazione rivolti ai cittadini per il loro utilizzo. Ma la “fetta” più consistente è senz’altro il bando da 100mila euro per la messa a disposizione di contributi a fondo perduto per le attività commerciali, imprenditoriali e artigiane e i titolari di partita Iva operanti e residenti a Moliterno. Di questi, 50mila euro sono destinati a quelle attività che durante il periodo di zona rossa sono state completamente chiuse; 40mila euro alle attività che hanno avuto un calo del fatturato dal 2019 al 2020 di almeno il 40%; infine 10mila euro per i professionisti che possono dimostrare, per lo stesso periodo, un calo del fatturato del 50%.La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 10 febbraio 2022

Va ad avvalersi sui contributi previsti per le aree interne, invece, il bando da 40mila euro che si affianca alle iniziative economiche a favore dei comuni ex zone rosse. Un bando diviso in due sezioni: una dedicata alle start up e l’altra come contribuito di ampliamento alle attività esistenti.

Chi vuole aprire una nuova attività, che deve avere sede nel comune di Moliterno, può accedere a contributi fino a un massimo di 3.300 euro a sostegno delle spese di avviamento. Ma sarà possibile accedere all’altra metà dei fondi, anche a coloro che vorranno effettuare interventi di miglioramento, ristrutturazione e innovazione (anche acquisto di macchinati, arredi e attrezzature) per attività economiche già avviate, sempre all’interno del territorio comunale. L’avviso scade il 30 maggio 2022.

“Con queste iniziative intendiamo immettere nuova liquidità nel tessuto economico della nostra comunità, per sostenere le famiglie gli operatori economici che hanno subito in maniera importante gli effetti della pandemia e, in particolare, della “zona rossa” che ha interessato Moliterno nella primavera del 2020. Ma vogliamo dare un segnale concreto anche a chi deciderà di investire per nuove attività a Moliterno o migliorare quelle esistenti. Non siamo fuori dall’emergenza sanitaria, ma è nostro dovere guardare al futuro dando fiducia a chi decide di vivere e investire nel nostro comune”.

Bandi e informazioni reperibili sul sito internet del comune o contattando gli uffici comunali.