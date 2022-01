Matera: attività di screening anche per gli studenti delle Scuole Superiori e Hub vaccinale di Via Sallustio aperto agli studenti tutti i pomeriggi.

Sarà realizzato uno screening anche per gli studenti delle Scuole Superiori. Ad annunciarlo è il Sindaco di Matera, che sta organizzando un sistema drive-in con tre tende della Protezione Civile in collaborazione con la Provincia di Matera, i dirigenti scolastici degli Istituti Superiori e l’ASM che fornirà i tamponi e il personale medico sanitario in aggiunta a quello reperito dal Comune di Matera. L’attività di screening nella modalità “drive-in” è prevista nella giornata di domenica 9 gennaio dalle 8:30 alle 16:30 in orario continuativo. Il luogo sarà indicato dagli stessi dirigenti scolastici alla propria utenza scolastica.

Lo screening – sostiene il sindaco Bennardi – è riservato esclusivamente agli studenti delle scuole superiori residenti a Matera, permetterà di programmare la ripresa delle attività scolastiche in maggiore sicurezza. Abbiamo optato per la modalità drive-in al fine di poter procedere nella maniera più rapida possibile. Ma intanto abbiamo potenziato anche l’Hub vaccinale di Via Sallustio dove si è allargata la possibilità di vaccinare a tutti i pomeriggi dalle ore 15:00 alle 19:00 per gli studenti dai 12 ai 18 anni, compresi gli studenti universitari residenti a Matera sempre tramite sistema di prenotazione dal sito delle ASM. Mentre le domeniche fino a fine febbraio rimangono riservate ai bambini dai 5 agli 11 anni di età. La campagna vaccinale rimane la strategia più efficace per arginare questa nuova ripresa dei contagi da Covid-19.

