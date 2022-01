Screening scolastici nelle scuole di Policoro: lettera aperta del sindaco Mascia rivolta agli operatori sanitari per richiedere la disponibilità

Di seguito, la lettera aperta del Sindaco della Città di Policoro, dr Enrico Mascia, rivolta ai medici di medicina generale, ai pediatri di libera scelta, ai medici di continuità assistenziale, ai medici/odt libero professionisti, a farmacisti ed infermieri. “Considerato l’alto tasso di contagiosità e di positività – rimarca il primo cittadino – i numeri attuali richiedono un aiuto concreto da parte di tutti gli operatori sanitari”.

Lettera aperta

Ai Sigg.

Medici di medicina generale

Pediatri di libera scelta

Medici di continuità assistenziale

Medici/odt libero professionisti

Farmacisti

Infermieri

OGGETTO: EMERGENZA CORONAVIRUS – SCREENING POPOLAZIONE SCOLASTICA



In vista della ripresa delle attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado prevista per il 10 gennaio p.v., l’ANCI (ASSOCIAZIONE DEI COMUNI ITALIANI-BASILICATA) ha promosso una campagna di screening di concerto con la Regione che, nella giornata di ieri, ha messo a disposizione dei Comuni i soli test per eseguire tamponi rapidi a docenti, personale ATA e a tutta la popolazione scolastica degli Istituti presenti nel Comune di Policoro.

Pertanto, si chiede la disponibilità delle SS.LL. al fine di eseguire i succitati test e di garantire quindi l’effettiva realizzazione dello screening nel più breve tempo possibile.

I test saranno effettuati, all’esito della richiesta disponibilità, possibilmente già a partire da domani e per tutto il fine settimana presso la struttura del Palaolimpia.

Le SS.LL sono pregate di comunicare la loro disponibilità giornaliera e oraria con ogni consentita urgenza.

Considerato l’alto tasso di contagiosità e di positività, i numeri attuali richiedono un aiuto concreto da parte di tutti gli operatori sanitari.

Cordiali saluti

Il Sindaco

Dr Enrico Mascia

Policoro, 06.01.2022