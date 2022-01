FUCILATE ALLA CROCE ROSSA DI TARANTO, SOLIDARIETÀ DEL PRESIDENTE GUGLIOTTI

Il Presidente della Provincia di Taranto Giovanni Gugliotti ha visitato questa mattina la sede del Comitato di Taranto della Croce Rossa Italiana, per portare alla Presidente prof.ssa Anna Fiore e a tutti i volontari la solidarietà dell’Amministrazione Provinciale, dopo il feroce atto subito da due ambulanze, danneggiate da colpi di fucile nei giorni scorsi.

«Sembra nemmeno immaginabile che vi sia qualcuno – commenta il capo dell’Amministrazione Provinciale – soprattutto in un tempo tragico, quale quello che attraversiamo con la pandemia del Coronavirus, che possa fare la guerra a chi è in trincea per aiutare chi ha bisogno di aiuto per avere salva la vita.

Per questo ho voluto far sentire la vicinanza della Provincia di Taranto a tutti gli amici della CRI, per l’offesa alla loro istituzione benefica, lo sfregio al simbolo di chi per mestiere soccorre e salva vite umane, con un presidio sociale e di prima assistenza strategico per la Salinella e l’intera città, oltre che per il danno economico subito.

Chi veste una divisa serve il paese, chi colpisce un’associazione colpisce la comunità. Purtroppo non sempre far del bene è sufficiente. Ma le nostre associazioni non mollano mai, i volontari della Croce Rossa tarantina si sono già rimboccati le maniche per rafforzare ulteriormente le tante iniziative in cantiere, perché essere disponibili e portare assistenza è la loro missione. Anche contro la stupidità e la cattiveria del prossimo».

Taranto, 5 gennaio 2022