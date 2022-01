AL VIA INNOVATIVA PROMOZIONE AREA SUD BASILICATA

Giovani influencer hanno visitato Trecchina e San Costantino Albanese

Ha preso il via nei giorni scorsi il progetto del Gal “La cittadella del sapere” , che vede la collaborazione di influencer e tiktoker, al fine di promuovere il territorio e le tipicità della Basilicata, in particolare dell’area sud attraverso i social. Le prime aree interessate sono state Trecchina e San Costantino Albanese, custodi di due macro attrattori turistici. La prima parte del progetto si é concretizzata dal 27 al 29 dicembre e ha visto come protagonisti Valentina Vignali, giocatrice di basket, modella e influencer, assieme ad altri giovani. Hanno visitato i due centri, soffermandosi, in particolare, sulle tipicità artistiche, artigianali, culturali e culinarie presenti nei due centri. Il progetto è portato avanti assieme a Stardust la nuova piattaforma digitale che, attraverso 500 influencer provenienti da tutto il mondo e di ogni target, e le loro audience altamente recettive, promuove i messaggi di brand e aziende al fine di raggiungere, grazie a contenuti innovativi, target sempre più mirati di utenti e utilizzatori finali in tutto il pianeta. Un nuovo momento di promozione del territorio, che si pone l’obiettivo di attrarre in Basilicata giovani dai 18 ai 35 anni, è in programma a ridosso della Pasqua.