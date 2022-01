Raccolta differenziata: riprende la distribuzione di kit e sacchetti.Attività al via a partire dal 10 Gennaio.

Riprende la distribuzione di kit e sacchetti per la differenziata. Lo rende noto l’azienda gestrice del servizio, Raccolgo Srl, indicando tempi e modalità di accesso al padiglione del quartiere fieristico San Giorgio, in via Spinazzola. Tutti i giorni, a partire da Lunedi 10 Gennaio 2022 e sino a Sabato 12 Marzo 2022, dalle 9 alle alle 13, fatta eccezione per i giorni festivi, i cittadini potranno ritirare la propria fornitura semestrale di sacchetti gialli in PELD dotati di RFID, unitamente ai kit di pattumelle e carrellati previsti per le utenze domestiche e commerciali o in generale, non domestiche ed una dotazione utile a soddisfare il fabbisogno annuale di sacchetti biodegradabili. Per quanti avessero subito il furto o il danneggiamento dei propri mastelli, sarà consentita la sostituzione del contenitore stesso. Per procedere al ritiro sarà necessario esibire la tessera sanitaria dell’intestatario dell’utenza Tari. Possibile farlo anche per delega: il relativo modulo, disponibile anche sul sito www.comune.gravina.ba.it nell’apposita sezione “Raccolta differenziata”, dovrà essere accompagnato dalla tessera sanitaria del delegante e da copia del documento di identità del delegato.

