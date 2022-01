Si conclude la I edizione del “Lucania Classica Festival di Smac e Bcs”

Lunedì 3 Gennaio 2022 alle ore 20.00 presso il Teatro Francesco Stabile di Potenza, si conclude la stagione del Lucania Classica Festival I° edizione 2021 che vede la partecipazione del coro gospel Voices’ Power – La Potenza delle Voci. L’unico coro gospel in Basilicata si è già esibito in diversi comuni lucani, e non solo, entusiasmando il pubblico con “classici” della musica afroamericana, brani di musica contemporanea come “Hallelujah”, di Leonard Cohen ed alcuni dei brani più celebri che hanno fatto da colonna sonora al film “Sister Act”, a cui va il merito di aver fatto conoscere al grande pubblico il genere gospel.

Il Lucania Classica Festival nella sua prima edizione ha visto la partecipazione di artisti di fama Nazionale ed internazionale, in oltre 34 date che hanno fatto tappa in diverse location della Basilicata. Al suo interno il Lucania Classica Festival ha ospitato la prima edizione del Lucania Classica Yung, un’occasione per i giovani talenti lucani, di esibirsi in gemellaggio con artisti di fama internazionale. Gli ultimi tre concerti dell’anno, ed il Winter Tour del Coro Gospel Voices’ Power, rientrano nel cartellone comunale “La Potenza del Natale” promosso dall’assessorato alla Cultura e l’assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Potenza, a cui hanno partecipato l’A.P.S. SMAC Angolo Creativo e BCS – Basilicata Concert Society.

“Un anno importante di rinascita in ambito artistico e musicale per la nostra regione”, dichiarano i direttori artistici del Festival, Valeria Veltro e Raffaele D’Angelo, “è stato straordinario poter vedere i nostri teatri ed le nostre location storiche, ricche di partecipazione da parte di un pubblico attento e a favore della cultura del territorio”.

Il 3 Gennaio 2022, il coro Gospel Voices’ Power diretto da Giusi Telesca, torna a fare tappa a Potenza. Il palco che ospiterà i venti coristi sarà quello del teatro F. Stabile. Il concerto si terrà alle ore 20:00; ospite della serata il cantante Nakis, voce soul che tra le varie esperienze in cori gospel ha partecipato al programma televisivo “Markette” condotto da Piero Chiambretti su LA7.

Il concerto si svolgerà nel pieno rispetto delle regole anti-covid.