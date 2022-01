Aor_primo_nato_AorSanCarlo_diPotenza

Aor San Carlo di Potenza, 2022: è nato Samuele trentacinque minuti dopo la mezzanotte Si chiama Samuele, pesa 3,20 chilogrammi, è lungo 50 centimetri ed è il primo nato del 2022 nell’Azienda ospedaliera regionale San Carlo di Potenza. E’ venuto al mondo trentacinque minuti dopo la mezzanotte in una delle sale parto dell’ospedale di Potenza.La direzione dell’Aor è lieta di fare questo annuncio e coglie l’occasione per augurare alla famiglia del piccolo Samuele, che è originaria di Tito, i migliori auguri per la nascita e per un sereno 2022.

