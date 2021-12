TERZA EDIZIONE PRESEPE VIVENTE. FIORE ALL’ìOCCHIELLO DEGLI EVENTI NATALIZI DI ENOTRIA FELIX

PISTICCI. E’ il vero e proprio “fiore all’occhiello” degli spettacoli invernali messi in atto da ENOTRIA FELIX l’Associazione locale che delizia per idee e vivacizza le nostre serate ed a cui non può mancare più che doveroso tributo di riconoscenza da parte del popolo pisticcese. Ovviamente, parliamo del Presepe Vivente ormai giunto alla sua terza edizione, realizzato tra i vicoli dell’affascinante vecchio centro storico, eterno simbolo della nostra città, in particolare i rioni Terravecchia e Dirupo, trasformati per l’occasione, nei luoghi della Palestina di oltre 20 secoli fa. La ENOTRIA, anche quest’anno non si è risparmiata nella preparazione e ha voluto fare le cose in grande, per uno splendido appuntamento, parecchio atteso e ormai punto di riferimento importante degli eventi di fine anno, ideato, preparato e messo in scena con la collaborazione e partecipazione anche di altre associazioni locali partner, come l’AVIS, SLOW FOOD, il CENTRO STUDI GIMNASIUM e SPORTELLO EUROPA. Uno scenario straordinario, per cercare di far rivivere attraverso una suggestiva sensazione, tutto ciò che l’evento della Natività è sempre in grado di offrire. Una rappresentazione itinerante, che è anche percorso enogastronomico, arte, cultura e solidarietà, ideata e curata nei minimi particolari e che, anche questa volta è stata in grado di raccontare tutto quel senso profondo della religiosità popolare, ripercorrendo le tappe che hanno portato alla nascita di Gesù. Parliamo di un passato antico ma sempre affascinante, pieno di storia preziosa che questa perfetta organizzazione che fa capo ad Enotria Felix, anche quest’anno è riuscita ad offrire, con la scelta indovinata di tantissime comparse con indosso appropriati e multicolori costumi studiati a perfezione e che fanno la loro bella figura, ricambiati dall’ apprezzamento di migliaia di visitatori, compreso tantissima gente, da fuori venuta apposta nella nostra città per conoscere da vicino questa grande opera di arte storico – religiosa, ed omaggiare come si deve, un evento ormai riferimento regionale del nostro periodo natalizio. Un qualcosa che ci tocca da vicino, ci meraviglia e che non ci stancheremo mai di elogiare. Un lavoro particolare che questo nostro giovane sodalizio, pur tra (sicuramente), immancabili difficoltà, grazie al notevole impegno di Pietro Calandriello, Rocco Negro, Francesco Iannuzziello ( solo per citarne alcuni) , e altri naturalmente, riesce a offrire come spettacolo di grandissimo spessore artistico culturale. Inaugurato il 23 dicembre e riproposto il 26 e 28 dicembre ( gradita la visita del Presidente della Provincia Marrese), verrà replicato a Marconia nella Villa Comunale il 6 gennaio 2022 con “ l’adorazione dei Re Magi “. Cogliamo l’occasione per sottolineare l’artistica originale illuminazione degli archi di via N.Franchi di Terravecchia e ricordare altre opere presepiali esposti in privato e nelle chiese di Pisticci, Marconia, Tinchi e Pisticci Scalo e l’artistico Presepe proposto dagli artisti Anna Maria Pagliei e Felterino Onorati nella sala Panetta. Sempre a proposito del Presepe Vivente, ci preme sottolineare l’apprezzatissimo, straordinario film documentario dell’opera, realizzato personalmente dal Presidente della Pro Loco di Marconia, Pasquale Malvasi, in omaggio all’eccellente lavoro di Enotria Felix. MICHELE SELVAGGI.

