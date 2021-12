Si avvii una riflessione seria e ponderata sulla fondazione Matera – Basilicata 2019

E di ieri la notizia sull’avvenuta riunione del cda della Fondazione Matera – Basilicata 2019.

Al netto dei progetti futuri previsti per la gestione della legacy, apprendiamo con soddisfazione che a breve sarà reso operativo il Consiglio di Indirizzo.

Su quest’ultimo passaggio abbiamo spinto durante la sessione di Consiglio sul collegato al bilancio con l’approvazione di un emendamento utile a sollecitare la nomina dei Consiglieri Regionali in seno al Consiglio di Indirizzo della Fondazione Matera-Basilicata 2019, ai sensi dell’art. 14 dello Statuto della medesima fondazione. Questa norma si è resa necessaria per dare seguito a quanto previsto dallo statuto della fondazione e soprattutto per garantire un controllo più efficace sui lavori della stessa.

Ormai il 2019 si allontana sempre più e, la difficile situazione creatasi a seguito della pandemia che si fatica a fronteggiare, impone una seria riflessione sul futuro di questo contenitore. È quantomai necessaria la sinergia tra tutti gli attori istituzionali coinvolti per fare la scelta più ponderata al fine di non creare l’ennesimo carrozzone utile esclusivamente ad alimentare filiere clientelari.