Palazzo Ducale e Piccolo Teatro Comunale Cappelli, eventi rinviati a data da destinarsi

Sono stati rinviati a data da destinarsi gli eventi previsti fino a fine gennaio nei luoghi chiusi di Palazzo Ducale e al Piccolo Teatro Comunale Valerio Cappelli. La decisione è stata presa dall’Amministrazione Comunale di concerto con le associazioni e i soggetti organizzatori per ragioni precauzionali in considerazione dell’evoluzione della situazione di emergenza sanitaria e dell’aumento dei casi Covid a Martina come in tutta Italia.Trattandosi di rinvio, saranno comunicate in seguito le nuove date di svolgimento degli spettacoli.

