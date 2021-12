Nuovi investimenti nel parco del Vulture

“Un passo in più per valorizzare una delle aree più interessanti dal punto di vista naturalistico e paesaggistico della Basilicata”. Così l’assessore regionale all’Ambiente ed Energia, Gianni Rosa. Il Parco del Vulture recentemente ha appaltato lavori per 160 mila euro circa. Ieri la firma del contratto con la ditta aggiudicatrice.

Si punta a riqualificare due importanti attrattori naturali: i laghi di Monticchio e le cascate di San Fele, dove saranno realizzati Infopoint per rendere più accessibile l’offerta turistica del territorio.

A Monticchio lo spazio informativo sarà collocato nell’attuale sede del Parco del Vulture nel comune di Atella. L’edificio sarà ristrutturato in modo da conservare le caratteristiche originarie e senza alterarne le dimensioni né gli elementi architettonici.

L’intervento consentirà una ridefinizione degli schemi funzionali e distributivi dei due livelli, attribuendogli anche più funzioni, e con la sistemazione delle aree esterne costruite si conseguirà una migliore condizione di accessibilità anche per i diversamente abili.

Per l’altro intervento “Infopoint “Cascate Di San Fele”, è stata prefigurata una soluzione di architettura ipogea, completamente interrata, con un unico fronte aperto verso il paesaggio circostante, utilizzando elementi di ingegneria naturalistica (palificate in legno, bio stuoia).

L’ambiente realizzato offrirà servizi igienici differenziati per sesso e dedicati per i diversamente abili, area di primo soccorso e zona Info Point presidiata.

Sarà, inoltre, sistemata l’area limitrofa al servizio.

“Continuiamo nel solco di rendere sempre più fruibili le aree interne della Basilicata – ha aggiunto Rosa – e dello sviluppo sostenibile delle bellezze naturalistiche della regione.

Stiamo lavorando per rinsaldare la rete virtuale creata tra le aree protette, insieme al brand “Ambiente Basilicata” che in questi giorni annuncerà le imminenti “giornate invernali, e per promozione attraverso i network nazionali per rende sempre più attrattiva la nostra regione”.