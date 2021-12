Esclusi 22.458 giovani dal bando del Servizio Civile Universale. Bastano 100 milioni per farli rientrare.

Siamo gli Operatori Volontari del Servizio Civile di Martina Franca. Apprendiamo con grande rammarico il Decreto n. 738 dal Capo Dipartimento per Le Politiche Giovanili con il quale sono stati escluse diverse realtà, a causa di insufficienti risorse. Per fare in modo che ciò non accada, servono 100 milioni di euro ed è per questo che Vi chiediamo di trovare il modo perché queste risorse giungano ai territori che sono stati esclusi.

Siamo ragazzi e ragazze pieni di sogni da realizzare, di mete da raggiungere, di esperienze da vivere. Siamo giovani che ardono dal desiderio di mettere a disposizione le proprie forze per migliorare il territorio, per aiutare chi ha bisogno, per essere al servizio dei più piccoli e dei più fragili: noi siamo il vostro futuro.

Il Servizio Civile è quell’esperienza che serve a noi giovani per accompagnarci nel difficile passaggio dal mondo universitario o scolastico a quello lavorativo, dalla leggerezza dell’essere studenti alla concretezza dell’essere lavoratori. Il Servizio Civile è quel tempo che noi giovani possiamo prenderci per capire meglio chi siamo e chi vogliamo essere, mettendoci a disposizione del nostro territorio.

La nostra terra è bellissima, piena di trulli, muretti a secco e fragni che la abbelliscono, ma c’è ancora tanto da migliorare e per far questo c’è bisogno di giovani volenterosi che credono nel cambiamento. Il Servizio Civile con i suoi numerosi e bellissimi progetti, ci consente di rimanere qui, dove siamo nati e cresciuti, ma soprattutto di realizzare questo percorso di crescita e di miglioramento.

Il giorno in cui termineremo il Servizio Civile non saremo gli stessi del giorno in cui lo abbiamo iniziato. Ci sentiremo più adulti, responsabili, soddisfatti dell’essere stati protagonisti di questo percorso così formativo e qualificante. Ci porteremo per sempre gli sguardi, i sorrisi, i legami creati nei diversi progetti, ricorderemo tutti coloro che abbiamo aiutato e supportato nelle giornate del nostro servizio, impegnandoci al massimo a dar loro aiuti necessari per vivere bene.

Con questa lettera Vi chiediamo di fare il possibile per trovare quei fondi che non sono stati destinati nel nostro territorio, affinché il Servizio Civile continui ad esistere e ad impegnare quotidianamente i giovani. Non togliamo loro la possibilità di vivere questa esperienza.

Sappiamo che, grazie al Vostro prezioso aiuto, tutto questo si risolverà nel migliore dei modi.

Amodio Mariapaola I.C G. Grassi Martina Franca

Amorino Carmen Comune Martina Franca

Aquaro Natascia Centro Diurno Maritna Franca

Basta Addolorata Centro Diurno Maritna Franca

Battista Valeria Spdc Ospedale Nord Taranto

Bello Emanuela Cooperativa Spes Martina Franca

Bello Maira Cooperativa Spes Martina Franca

Bello Naomi Pia I.C Govanni XXIII Martina Franca

Boschetti Andrea Fondazione San Girolamo Emiliani Martina Franca

Buonanuova Andrea La Palestra Asd Martina Franca

Buzzerio Donato Cooperativa Spes Martina Franca

Caforio Pierluca Comune Alberobello

Candio Sabrina Comune Locorotondo

Caramia Maria Polisportiva Arci Martina

Carbotti Daniela Comune Locorotondo

Carlino Davide Spdc Ospedale Nord Taranto

Carucci Angelo Domenico A.S.D Scuola Basket Martinese

Cecere Tania I.C Chiarelli Martina Franca

Chiarelli Raffaele Comitato Territoriale Uisp Valle d’Itria

Ciaccia Donatella Comune Cisternino

Ciaccia Graziana Comune Cisternino

Cieri Rebecca Asl Ta Csm Martina Franca

Cito Miriana Fondazione San Girolamo Emiliani Martina Franca

Cofano Miriano Cooperativa Serapia Ostuni

Colucci Maria Domenica Comune Martina Franca

Colucci Valeria Comune Cisternino

Colucci Vito Circolo Salvador Allende

Conte Marianaomi Comune Martina Franca

Convertini Chiara I.C Marconi Martina Franca

Couso Maximiliano Pomona Onlus Cisternino

D’arcangelo Veronica Cooperariva Marinosci Martina Franca

D’aversa Andrea Cooperativa Spes Martina Franca

D’aversa Elena Comune Cisternino

De Lucreziis Enrica Cooperativa Serapia Ostuni

Del Vecchio Alessia Circolo Arci Uisp Crispiano

Di Maglie Francesca Polisportiva Arci Martina

Di Venere Michele Asl Ta Csm Martina Franca

Dicastri Miriana Asl Ta Csm Taranto

Fanigliulo Elisabetta Asl Ta Csm Taranto

Flemma Francesca Asl Ta Csm Taranto

Fusco Ilenia Cooperativa Spes Martina Franca

Giacobelli Giovanni Comune Locorotondo

Giliberti Federica Fondazione Paolo Grassi Martina Franca

Glloga Francesca Comune Alberobello

Gorini Aurelia Comune Martina Franca

Grassi Giuseppe Cooperativa Primavera Martina Franca

Grassi Gianluigi Asl Ta Csm Taranto

Greco Gabriele Cooperativa Spes Martina Franca

Lacarbonara Mariangela Fondazione San Girolamo Emiliani

Lafornara Andrea Centro Diurno Martina Franca

Leone Marika Comune Alberobello

Lisi Angela Comune Locorotondo

Lonigro Eleonora Asl Ta Csm Taranto

Lotta Angelica Asl Ta Csm Taranto

Maggi Maria Comune Martina Franca

Maggi Valentina Comune Alberobello

Magno Ruben Comitato Territoriale Uisp Valle d’Itria

Marangi Martino Cooperativa Spes Martina Franca

Marangi Valentina Cooperativa Spes Martina Franca

Marinelli Roberta Comune Alberobello

Marino’ Alessandra Circo Laboratorio Nomade Crispiano

Marotta Francesca Cooperativa Spes Martina Franca

Massafra Mariabarbara Asl Ta Csm Martina Franca

Mastrovito Nicole Comune Alberobello

Mastrovito Palmira Cooperativa Spes Martina Farnca

Melucci Christian Circolo Arci Uisp Crispiano

Mennella Simona Nicoletta Spdc Ospedale Nord Taranto

Mizzi Ignazio Comune Locorotondo

Montanaro Alessandra Comune Martina Franca

Montanaro Alessandra Cooperativa Spes Martina Franca

Montanaro Francesco Comune Martina Franca

Nardelli Moreno Fondazione San Girolamo Emiliani Martina Franca

Nigri Antonella Asl Ta Csm Martina Franca

Occhiocupo Candida Cooperativa Primavera

Ordonez Fajardo Andre Fondazione San Girolamo Emiliani Martina Franca

Pala Edoardo Asl Ta Csm Taranto

Palmisano Emanuela Comune Martina Franca

Passiatore Maria Giovanna La Palestra Asd Martina Franca

Perta Samantha Comune Alberobello

Pinto Graziella Comune Locorotondo

Puorro Mattia Centro Diurno Martina Franca

Quarta Aldo Circo Laboratorio Nomade Crispiano

Ricci Flavio Fondazione San Girolamo Emiliani Martina Franca

Rizzo Rosaura Spdc Ospedale Nord Taranto

Rocchetti Carmelo Polisportiva Arci Martina

Romanelli Lucrezia I.C Aosta Martina Franca

Rubino Alex Pio Comune Cisternino

Salamida Gabriele Comune Alberobello

Scialpi Ilenia I.C Chiarelli Martina Franca

Scotto Di Carlo Salvatore Comune Martina Franca

Semeraro Carla Circolo Salvador Allende

Semeraro Ilaria Comune Cisternino

Serinelli Adamo Comune Locorotondo

Serio Francesco La Palestra Asd Martina Franca

Sette Davide Fondazione Paolo Grassi Martina Franca

Solito Daniela Comune Locorotondo

Tagliente Vitania Fondazione Paolo Grassi Martina Franca

Tatulli Silvia Asl Ta Csm Taranto

Tursi Martino Comune Cisternino

Urgesi Valentina Comune Martina Franca

Valentini Elena Comune Locorotondo

Venturi Alexa Maria Pomona Onlus Cisternino

Vincenti Simone Asl Ta Csm Taranto

Vinci Rossella Comune Cisternino

Vitto Sante Comune Alberobello

Zaccaria Alessandra Comune Alberobello