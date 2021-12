Con il concerto di fine anno “Il linguaggio della musica strumentale dall’800 ad oggi” che si terrà il 29 dicembre a Pietragalla presso il Salone del Palazzo Ducale alle ore 19.00 si conclude la nutrita Stagione concertistica 2021 dell’Accademia Ducale centro studi musicali “I nuovi fiori dell’Accademia”, progetto artistico la cui qualità è stata riconosciuta dal Ministero della Cultura, tanto da essere stato ammesso al FUS (fondo unico per lo spettacolo), Stagione dal carattere internazionale e una variegata proposta artistica, con tante prime assolute, che ha spaziato dal Barocco Iberoamericano, alle riduzioni per ensemble di grandi capolavori della musica, alla collaborazione con compositori contemporanei alla commistione delle arti.

L’Ensemble dell’Accademia Ducale, composto dai maestri Michele fiore al flauto, Erminia Nigro clarinetto solista, Francesca Cicolecchia al violino, Ludovica del Bagno al violino, Giulia Rubino alla viola, Vito Stano al violoncello, Giuseppe D’Amico al contrabbasso, Vincenzo Loisi al pianoforte eseguirà brani tipici della tradizione del Capodanno e con riduzioni e adattamenti per ensemble da camera del M° Giovanni Claudio Traversi e del M° Lorenzo Porzio.

Il concerto sarà diretto dal M° Simone Genuini, direttore d’orchestra, fondatore e direttore della Juniorchestra dell’Accademia di Santa Cecilia di Roma, alla guida della quale ha diretto numerosi concerti in Italia tra i quali “Ravello Festival”, per la stagione dell’Orchestra da Camera di Mantova e più volte presso la Camera dei Deputati, per la Presidenza della Repubblica in occasione dei 150 anni dell’Unità d’Italia.

Ha spesso collaborato, in veste di pianista, con l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma, l’Accademia di Danimarca e i Concerti presso l’Ambasciata d’Austria, per “Concerti del Quirinale” in diretta radiofonica RAI, per l’A.R.I., per la Rassegna “Città in musica” presso il Teatro delle Muse, per l’Associazione Musica e Danza, il FIDIA, l’Auditorium del Massimo a Roma. Ha insegnato presso Conservatori di Verona, L’Aquila, Foggia e Potenza. Attualmente è docente di Esercitazioni Orchestrali presso il Conservatorio “Gaetano Braga” di Teramo. Significativa importanza riveste, nel suo percorso artistico e professionale, lo studio delle metodologie di approccio nonché delle differenti tecniche di conduzione e direzione di compagini e orchestre di giovani e giovanissimi. Tiene corsi di formazione per i docenti dei Licei musicali e per Direttori d’Orchestra, incentrati sulla metodologia didattica in ambito delle orchestre di giovani, uno dei quali si è svolto presso l’Accademia Ducale centro studi musicali di Pietragalla.

Il concerto sarà trasmesso in streaming sulla pagina Facebook dell’Accademia Ducale a partire dalle ore 19.00. https://www.facebook.com/AccademiaDucalePietragalla