Abdessamad Mohammed è un nuovo giocatore del CMB Matera

L’Opificio 4.0 CMB Matera comunica di aver raggiunto l’accordo, per la stagione sportiva 2021/22, con il giocatore Abdessamad Mohammed.

Abdessamad Mohammed è un pivot francese classe 1990, ha giocato dal 2011 al 2016 con il Kremlin-Bicêtreper poi giocare dal 2016 nell’ ACCS. Mohammed vanta presenze nella nazionale francese e in Champions League. Abdessamad Mohammed è un’ala pivot mancina, un giocatore moderno, molto bravo in entrambe le fasi, ha un’ottima visione di gioco e in fase di finalizzazione