Taranto, elezioni provinciali: centrodestra unito e apertura ai civici

In vista del rinnovo del Consiglio Provinciale di Taranto, in programma il prossimo 12 gennaio, il centrodestra ionico si presenta con la lista congiunta “Progetto Comune per la Provincia di Taranto Centrodestra”, compagine che vede schierati esponenti dei tre grandi partiti Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega, assieme a candidati di provenienza civica.

Questa mattina è stata presentata la lista, composta da: Immacolata Cascione, consigliera comunale di Statte; Angelo De Lauro, consigliere comunale di Lizzano; Michele Franzoso, consigliere comunale di Torricella; Maria Giovanna Galatone, consigliera comunale di Palagianello; Domenico Gigante, consigliere comunale di Sava; Alfredo Longo, sindaco di Maruggio; Anna Rita Massaro, consigliera comunale di Fragagnano; Vita Massaro, consigliera comunale di Massafra; Marco Natale, consigliere comunale di Palagianello; Roberto Puglia, consigliere comunale di Manduria; Vito Punzi, consigliere comunale di Montemesola; Giancarla Zaccaro, consigliere comunale di Massafra.

Cinque donne e sette uomini, dunque, in rappresentanza di entrambi i versanti della provincia ionica, un mix di esperienza e nuove energie, con l’obiettivo di contribuire al rilancio dell’Ente di via Anfiteatro, che si prepara ad una nuova stagione grazie alle maggiori risorse finanziarie disponibili per edilizia scolastica e la viabilità, unitamente ad un disegno di legge collegato alla manovra 2022 atteso a breve in Consiglio dei ministri. Provvedimento che corregge la rotta rispetto alla legge Delrio del 2014, che aveva svuotato di poteri e di risorse gli enti provinciali, trasformandoli in organi di secondo livello.

Fra le prossime iniziative di “Progetto Comune per la Provincia di Taranto”, un incontro pubblico di presentazione dei candidati, da tenersi subito dopo la festività del Santo Natale.

QUANDO SI VOTA

Mercoledì 12 dicembre 2022 dalle ore 8 alle 20. Le operazioni di voto si svolgeranno nei seggi che verranno allestiti nel Salone degli Stemmi di Palazzo del Governo, sede della Provincia di Taranto.

Dopo la riforma Delrio, i Consiglieri Provinciali sono eletti con il voto ponderato di sindaci e consiglieri comunali del territorio.

