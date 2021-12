PER NATALE L’ALBERO DE @LACASADEI100COMUNI DIVENTA GREEN L’INSTALLAZIONE NELL’ATRIO DEL PALAZZO DELLA PROVINCIA IN PIAZZA MARIO PAGANO

L’albero di Natale della Provincia di Potenza, installato nell’atrio del Palazzo del Governo in piazza Mario Pagano, rimarca il forte ruolo di servizio e di raccordo svolto dall’Ente nei confronti dei Comuni e dei loro Cittadini. Il manufatto è stato realizzato in cartone in coerenza con l’impegno “green” della Provincia, che si rende concreto attraverso la costruzione di edifici a basso impatto ambientale, l’attuazione di interventi per il risparmio energetico, lo svolgimento di servizi di tutela della natura e del paesaggio e l’implementazione di progetti comunitari di sensibilizzazione e educazione ecologica.

Sospese all’interno dell’albero, quali sfavillanti sfere natalizie, pendono le immagini delle cento Città del territorio provinciale, corrispondenti in gran parte a foto di Michele Luongo, Michele Santarsiere e Roberto Lacava, scattate nei rispettivi viaggi alla scoperta delle bellezze lucane.

A partire da un’originale idea del Presidente Rocco Guarino elaborata dagli stessi uffici provinciali, la realizzazione è stata curata dalla ditta “Grafie” di Potenza.

Giungano a tutti gli auguri di un Buon Natale ed un sempre migliore Anno Nuovo.

