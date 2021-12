L’orchestra dell’IC2 augura in armonia una nuova ripresa

Il concerto tradizionale di Natale dell’IC2 si conferma nella sua spettacolarità musicale grazie alla professionalità dei musicisti, i prof: Sacco, Calabrese, Giannini e Lista, che con passione hanno diretto i diversi testi musicali eseguiti con bravura dai ragazzi del corso musicale dell’istituto.

Il titolo del concerto di quest’anno : UN NUOVO INIZIO, UNA NUOVA ARMONIA “calza a pennello” per il messaggio natalizio che la dirigente scolastica, Maria Carmela Stigliano, ha voluto lasciare al personale scolastico e alle famiglie , data la situazione pandemica che noi tutti viviamo.

Il sindaco della città di Policoro, il dott. Enrico Mascia, presente alla manifestazione, ha sottolineato l’attenzione dell’IC2 nelle precauzioni di sicurezza prese nell’accogliere il pubblico invitato, inoltre, ha colto l’occasione per augurare buone feste alla comunità.

Il concerto è stato presentato dalla prof.ssa Angela Mele, che ha saputo condurre con garbo e disinvoltura.

Mentre, il neoeletto presidente di istituto, avv. Nicola Stigliano, con emozione, ha apprezzato il lavoro svolto dal precedente presidente, ing. Francesco Calderaro, ed ha augurato alla scuola di continuare a raggiungere risultati sempre più eccellenti.

Difatti, sono stati ricordati i prestigiosi premi nazionali ricevuti dagli studenti del corso musicale.

Tra i musicisti d’eccezione, don Giuseppe Gazzaneo, che ha arricchito con la sua tromba i suoni dell’orchestra e, inoltre, ha ricevuto in dono dalle mani della dirigente, una preziosa targa per il suo 25^ anno di sacerdozio.

Ma , la solidarietà dell’Istituto non poteva mancare soprattutto in questo Natale, è stata consegnata una cospicua somma al presidente locale dell’ANFASS , Giuseppe Tataranni, per aiutare le famiglie con persone disabili.

Un cuore grande l’IC2 che con le dolci e celestiali note musicali ha fatto rivivere dopo due anni momenti di gioia e di serenità.