Elezioni Rsu_Slc Cgil primo sindacato alla Main di Matera

SLC CGIL con il 62% dei voti conquista la maggioranza assoluta

Slc Cgil Basilicata: risultato storico che premia il lavoro svolto negli ultimi 3 anni

Con il 62% dei voti la Slc Cgil conquista la maggioranza assoluta alle elezioni Rsu eleggendo 2 Rsu e l’unico Rls. Un risultato storico, per la prima volta la Slc non solo è il primo sindacato nella cartiera del materano, ma conquista la maggioranza assoluta, raddoppiando i voti rispetto alla tornata precedente.

Un risultato che premia il lavoro svolto dalla nostra organizzazione nel corso degli ultimi 3 anni, che con forza e determinazione ha puntato a rinnovare il gruppo dirigente basandosi sul merito e sulle competenze presenti sul territorio nella nostra categoria, valorizzando il ruolo delle Rsu e dei comitati degli iscritti.

A Giuseppe Petrone e Michele Lorito vanno i nostri complimenti per il risultato raggiunto ed i migliori auguri di buon lavoro per le sfide che dovranno affrontare in questo mandato.

Questo risultato ci riempie di entusiasmo e ci spinge a continuare con maggior forza a sostenere le ragioni della nostra organizzazione sia in ambito vertenziale nel settore, sia nelle battaglie messe in campo dalla Cgil per riportare il lavoro e l’equità sociale al centro del dibattito nazionale.

Matera, 23 dicembre 2021

La Segreteria Regionale Slc Basilicata & Calabria