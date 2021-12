CILLIS(M5S): SUPERBONUS 110% IN BASILICATA 232 MILIONI di INVESTIMENTI AMMESSI A DETRAZIONE

“Il Superbonus 110%, con l’abolizione del limite ISEE richiesta dal Movimento 5 Stelle, è pronto a far volare ancora di più l’economia amica dell’ambiente nel nostro Paese. A fronte delle modifiche richieste, i dati di novembre sul Superbonus 110% diffusi da Enea confermano il successo della nostra maxi agevolazione anche in Basilicata: con 845 cantieri aperti (numero di asseverazioni depositate) e quasi 232 milioni di detrazioni previste a fine lavori di cui 154,5 di lavori già realizzati.

In Italia, sono 30.000 le nuove imprese nate nel settore delle costruzioni in due anni e 132.000 posti di lavoro creati nello stesso periodo. Grazie alle modifiche effettuate potranno godere dei benefici tutti e 35.542 cantieri unifamiliari e il 25% dei lavori che a novembre non era ancora completato potrà essere fatto senza rischiare di perdere le agevolazioni” lo dichiara l’on. Luciano Cillis del Movimento 5 Stelle.



“Ricordo inoltre la notevole riduzione degli impatti ambientali dell’edilizia residenziale: 28% di emissioni di gas serra tagliate in più rispetto agli altri bonus edilizi, come confermato da una recente ricerca dell’Ance” conclude il parlamentare pentastellato.

