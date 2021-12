Tavolo permanente Comuni Valbasento

Si è tenuto martedì 14 dicembre 2021 presso la sede comunale di Palazzo Giannantonio a Pisticci, il primo incontro tra i comuni di Pisticci Bernalda, Ferrandina, Salandra e Pomarico al fine di condividere una strategia di azione comune atta alla tutela ambientale di tutta l’area industriale che insiste attorno al Basento.

Erano presenti per il Comune di Pisticci il Sindaco Albano e il Vice-Sindaco e Assessore alla Transizione Ecologica e Tutela Ambientale Florio, per il Comune di Pomarico il Sindaco Mancini e l’ Assessore all’Ambiente Cofone, per il Comune di Bernalda l’Assessore all’Ambiente Caroli, per il Comune di Salandra il Sindaco Soranno e per il Comune di Ferrandina il Vice-Sindaco Zizzamia.

Al centro della discussione, che si è svolta in un clima di cordialità e collaborazione, una serie di obiettivi in materia di tutela e salvaguardia dell’ambiente e della salute dei cittadini, il primo dei quali è proprio la costituzione di un tavolo permanente dei Comuni della Valbasento che segua costantemente e in un’ottica di concertazione le tante questioni aperte e dialoghi costruttivamente con gli altri Enti e Istituzioni interessate. Le tematiche discusse durante la riunione nel prossimo futuro saranno oggetto di azioni condivise e coordinate tra i Comuni aderenti al tavolo, la Regione Basilicata e gli altri Enti ed Istituzioni interessate. L’obiettivo principale è quello di tenere costantemente aggiornate le comunità valbasentane, salvaguardando la salubrità ambientale e la salute dei cittadini.