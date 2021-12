Conferma all’unanimità per Domenico Lazazzera a Presidente del Cluster Lucano di Bioeconomia ETS

L’Assemblea Generale degli Associati al Cluster Lucano di Bioeconomia ETS ha confermato all’unanimità Domenico Lazazzera in qualità di Presidente. Lazazzera ha ricevuto il nuovo mandato a tre anni dalla costituzione del Cluster. Unanimità anche per il consiglio direttivo, composto dall’Avv. Giuseppe Musacchio, dal Dott. Gianfranco Romano, dal Dott. Giuseppe Paternò e dal Dott. Vito Gaudiano. Nel corso della seduta, il Presidente ha illustrato le attività e i progetti regionali, nazionali ed europei ai quali il CLB ha aderito Attualmente il Cluster conta 67 soci di cui 12 tra enti pubblici di ricerca, Università e aziende pubbliche e 55 aziende private. Nel suo primo triennio di attività ha partecipato a numerosi eventi strategici nel settore della bioeconomia. Inoltre, il CLB è socio del Cluster Nazionale SPRING e ha avviato rapporti con ERRA JP Bioenergy, la più grande piattaforma europea per lo sviluppo di risorse e tecnologie per la transizione energetica, per garantire un costante aggiornamento delle policy europee sui temi della transizione ecologica legati alla bioeconomia. Tra le altre azioni portate avanti, il Cluster Lucano è socio della Fondazione di partecipazione ITS “Efficienza Energetica” di Basilicata e ha collaborato attivamente alla realizzazione del Position Paper che la Fondazione presenterà alla Regione per ottenere finanziamento nell’ambito del PNRR. Sono state altresì avviate le procedure di associazione al Biodistretto dell’Alto Bradano, sempre nell’ottica dello sviluppo dell’agricoltura biologica e della sostenibilità ambientale. “L’impegno e le sfide del prossimo triennio ci vedranno impegnati per cercare di fare della Basilicata la regione della Bioeconomia, sviluppando e mettendo a frutto le tante inespresse potenzialità – commenta il Presidente di CLB Domenico Lazazzera. Nel corso dei primi tre anni di attività si sono attivati e consolidati rapporti istituzionali di stima e collaborazione con gli uffici regionali del dipartimento attività produttive, guidato dall’Assessore Cupparo, dal neo direttore generale Claps, dal Dr. Travaglio e dalla dr.ssa Paterna. Inoltre, seppur condizionati e limitati dall’evento pandemico, si sono avviati rapporti di proficua collaborazione con i due cluster nazionali, SPRING (chimica verde) e AGRIFOOD, nonché rapporti diretti di collaborazione con gli uffici della Bioeconomia della UE. La fattiva e cordiale collaborazione con gli altri quattro cluster regionali sta portando ad importanti risultati per sviluppare progetti trasversali nella nostra regione. Un ringraziamento particolare va al Presidente Bardi, agli assessori Cupparo e Rosa per la proficua collaborazione, ed a tutti soci del Cluster”.

