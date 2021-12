Approvata in via definitiva la Variante al Piano di Bacino Stralcio Assetto Idrogeologico – Assetto Idraulico (PAI) di Martina Franca

Con Decreto n. 1215 del 03.12.2021, in fase di pubblicazione sul BURP, l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale ha approvato in via definitiva la Variante Generale al PAI – Assetto Idraulico del Comune di Martina Franca.

Il procedimento, avviato nei tavoli tecnici del PUG tra Comune e Autorità di Bacino sin dal 2013 (18/10/2013, 20/12/2017, 15/07/2020), ha visto, nell’adozione della Variante (avvenuta con Decreto del Segretario Generale dell’Autorità di Bacino n. 720/2020) e nella presentazione dello studio idraulico del PUG (quale osservazione del comune di Martina Franca, giusta Delibera di Giunta Comunale n. 71 del 11/03/2021, alla variante adottata) due tappe fondamentali.

Pertanto, si conclude positivamente una delle fasi fondamentali e propedeutiche per la adozione del PUG.

Rilevanti anche gli effetti nella immediata gestione e uso del territorio (Permessi Costruire, Scia, Cila, ecc), atteso che, finalmente sono state perimetrate esattamente le aree realmente a pericolosità idraulica con una sensibile riduzione delle aree vincolate. I tecnici oggi hanno uno strumento che li agevola notevolmente nel loro lavoro.

Al seguente link è possibile accedere e scaricare i files della variante:

http://www.distrettoappenninomeridionale.it/index.php/varianti-al-piano-stralcio-assetto-idrogeologico-menu/approvazione-varianti-decreti-di-approvazione-commi-4-bis-e-4-ter-art-68-d-lgs-152-2006-menu/anno-2021-menu