Giornata della trasparenza: in diretta streaming da Palazzo di Città Mercoledì 22 Dicembre si discuterà di ANPR – Identità digitali e di sportelli virtuali e superamento dei bolli

Si terrà Mercoledì 22 Dicembre l’edizione 2021 della “Giornata della trasparenza” organizzata dal Comune di Gravina in Puglia nell’ambito del Piano triennale per la Prevenzione. I temi che verranno presentati nel corso della diretta streaming – fruibile sul sito internet del Comune www.comune.gravina.ba.it – a partire dalle 10.30 e trasmessa da Palazzo di Città, riguarderanno l’ANPR – Identità digitali, sportelli virtuali e superamento dei bolli. Un modo diretto e vicino alla cittadinanza per accorciare le distanze con la Pubblica Amministrazione, nel proseguimento del percorso di semplificazione dei servizi al pubblico tramite piattaforme virtuali sempre più intuitive, veloci e di facile consultazione. Ai saluti del sindaco Alesio Valente e di Maria Filippa Digiesi, presidente dell’assemblea consiliare, seguirà la relazione del segretario generale dell’ente, Teresa Gentile, responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza del Comune.

