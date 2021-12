Gianni Genco di Assoturismo Confesercenti esprime piena soddisfazione per lo sgombero del “Quartiere degli Artieri” nei Sassi di Matera.

Anche Assoturismo di Confesercenti, attraverso il suo Presidente Gianni Genco, esprime piena soddisfazione per lo sgombero dei locali del “Quartiere degli Artieri” nei Sassi di Matera, sia per la restituzione dei manufatti alla collettività e sia per la presenza dello Stato di fronte al perpetrarsi di azioni difformi dalle leggi.

Il progetto presentato dalle associazioni artigiane, in primis CNA e condiviso anche da Confesercenti, è sempre stato attenzionato da Assoturismo già pronta a sottoscrivere con CNA accordi riguardanti incubatori di imprese e attività turistiche per far crescere determinati settori come la ristorazione e la promozione turistica.

Da parte di Assoturismo va un sentito grazie a tutte le Istituzioni che con un dispiegamento di forze non indifferenti, hanno posto fine a tale scempio e la disponibilità a porsi da subito affianco ai colleghi di CNA per futuri progetti di valorizzazione e promozione di attività a supporto del rilancio della città di Matera.

Matera, 21 dicembre 2021