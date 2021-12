Campionato invernale di Gimkana, le congratulazioni dell’Assessore allo Sport ai piloti martinesi

L’Assessore allo Sport Tiziana Schiavone esprime la sua soddisfazione per i risultati conseguiti dai piloti martinesi nella quarta prova del Campionato invernale di Gimkana svoltasi a Taranto:

“Anche in uno sport meno conosciuto ma popolare i nostri campioni martinesi sanno farsi valere e riescono a portare a casa risultati lusinghieri. Mi congratulo col Vespa Club di Martina Franca per le affermazioni ottenute in occasione della quarta prova del Campionato Invernale di Gimkana sia come squadra, per il primo posto sia come singoli. In particolare, giungano le mie congratulazioni a Marco Zaccaria e Filippo Marangi per il primo e il secondo posto nella categoria small, a Claudio Basile per il secondo posto nella categoria Vespa large. Ma il mio più vivo apprezzamento voglio rivolgerlo ad un giovanissimo pilota, Mattia Salamina, di soli 15 anni che nella categoria under 18 ha conquistato il secondo gradino del podio proprio nel giorno del suo compleanno. Lo sport in qualsiasi forma e a qualsiasi livello e le vittorie ottenute costituiscono un momento importante per tutta la comunità”.