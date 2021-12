Marsicovetere, 02 Dicembre 2021 – L’Amministrazione comunale di Marsicovetere, dopo aver incontrato più volte la società di distribuzione del gas metano 2i Rete Gas S.p.A., è giunta ad un accordo per l’avvio di una campagna promozionale finalizzata agli allacciamenti nell’intero territorio comunale, in special modo nelle zone ancora sprovviste della fornitura. Per coinvolgere gli interessati e promuovere l’iniziativa, è stato organizzato un evento informativo previsto per lunedì 06 dicembre 2021, presso il Centro sociale “A. Montano” di Villa d’Agri, a partire dalle 16:00.

L’accordo, intercorso tra il Comune di Marsicovetere e la società 2i Rete Gas S.p.A., prevede agevolazioni rivolte ai cittadini e/o alle attività commerciali, che facciano richiesta di un preventivo per l’allacciamento alla rete del gas metano dal 01/12/2021 al 31/12/2022 attraverso una società di vendita, oppure in via diretta a 2i Rete Gas S.p.A., contattando il call center commerciale.

La promo allacciamenti, così come è stata definita dai responsabili di marketing della società, prevede un preventivo agevolato per la realizzazione dell’allacciamento alla rete del gas metano, con un contributo pari a 200 euro + iva.

Il servizio promozionale riguarda anche i casi in cui sia necessaria la realizzazione della rete per servire le potenziali utenze, per cui sarà applicato un parametro in termini di metri/ut. pari a 30, nel rispetto di quanto previsto nella convenzione.

Al via la campagna promozionale di 2i Rete Gas S.p.A. nel Comune di Marsicovetere

