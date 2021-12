Provinciali, Rutigliano: “Elezione di Ferrone frutto di una comunità politica forte e coesa”.

ll segretario regionale di Articolo Uno, Carlo Rutigliano, ha espresso profonda soddisfazione per l’esito delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Provinciale di Potenza e per l’affermazione di Carmine Ferrone, candidato di Articolo Uno.

“L’esito delle elezioni provinciali di Potenza – afferma Rutigliano – è un segnale di straordinaria importanza. Anche in Basilicata c’è un vento nuovo che conferma le indicazioni positive pervenute dalle ultime elezioni amministrative di tutta Italia. La convergenza del campo largo delle forze democratiche e progressiste, infatti, si è dimostra, ancora una volta, essere un progetto vincente.

Sono particolarmente orgoglioso – prosegue Rutigliano – del consenso raggiunto dal nostro candidato, Carmine Ferrone. Il suo risultato è frutto del patrimonio di credibilità politica e amministrativa di una comunità, quella di Articolo Uno, che ancora una volta si è saputa presentare forte e coesa all’appuntamento elettorale, e che nelle urne ha trovato la sua legittimazione.

Il mio ringraziamento, quindi, va alle donne e agli uomini del mio partito, ai dirigenti e agli amministratori. Il risultato di consenso ottenuto, per altro largamente diffuso su tutta la Provincia, è il frutto del lavoro e dell’impegno quotidiano profuso nella loro attività sul territorio.

Un abbraccio caloroso va a Gelsomina Sassano, che ringrazio per il generoso lavoro svolto come vicepresidente della Provincia nello scorso biennio di attività dell’ente, e formulo i migliori auguri di buon lavoro a tutti i consiglieri eletti, nella consapevolezza che sapranno coadiuvare con competenza e propositività l’azione di governo del Presidente Rocco Guarino.”_______________________

Carlo Rutigliano