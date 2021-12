DOMANI A POTENZA AL MERCATO DI COLDIRETTI L’EVENTO “PREVENZIONE A TAVOLA”

“Prevenzione a tavola” è l’iniziativa in programma domani alle ore 10:30 presso il mercato coperto di Campagna Amica a Potenza, in piazza della Costituzione Italiana. L’obiettivo è quello di informare e sensibilizzare sui corretti stili di vita e sull’importanza della prevenzione dei tumori al seno. È promosso da Coldiretti Basilicata, da Campagna Amica, dalla cooperativa “La nuova aurora”, concessionaria del marchio “Io sono lucano”, in collaborazione con “Komen Italia”, un’organizzazione basata sul volontariato, in prima linea nella lotta ai tumori del seno, su tutto il territorio nazionale, e “Potenza Città per le Donne”. All’evento sarà presente la consigliera regionale di Parità, Ivana Pipponzi. Nel corso dell’iniziativa verrà presentato l’opuscolo “Avrò cura di me” , per la prevenzione del tumore al seno, a cura di “Potenza Città per le donne”.

Potenza 20 dicembre 2021