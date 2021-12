Si chiude domenica 19 dicembre la sedicesima edizione di Vicoli Corti. Cinema di Periferia, il festival organizzato a Massafra dall’associazione Il Serraglio con la direzione artistica di Vincenzo Madaro.

C’è attesa per la proclamazione dei cortometraggi vincitori tra i dodici in gara. La cerimonia di premiazione si terrà alle 19.30 allo storico Cineteatro Spadaro, inedita location di questa edizione. Prima però spazio alla sezione Cinema ragazzi con la proiezione di due film di animazione prodotti in Italia: si parte in mattinata (ore 10) con Trash – La leggenda della piramide magica di Luca Della Grotta e Francesco Dafano, per poi proseguire nel pomeriggio (ore 17) con Yaya e Lennie di Alessandro Rak.

A seguire (ore 19) toccherà al cortometraggio muto Frankenstein di J. Searle Dawley, momento legato alla partnership con Monsters – Taranto Horror Film Festival.

Dopo la proiezione del corto vincitore di Vicoli Corti, invece, sarà la volta dell’installazione video sonora Etopèa, in collaborazione con il Collettivo Zeugma: presentato l’11 e 12 dicembre a Taranto come anteprima del festival, è un progetto crossmediale e interdisciplinare a cura dei sound artist Francesco Giannico e Anacleto Vitolo.

Il festival verrà chiuso alle 20.45 dal lungometraggio A Chiara di Jonas Carpignano, premiato con l’Europa Cinema Label al Festival di Cannes.

L’ingresso al Cineteatro Spadaro è gratuito (con prenotazione). Ingresso pubblico ore 17.30, inizio proiezioni ore 18:00. Info: tel/whatsapp: 347.579.85.02 – mail: info@vicolicorti.it. Prenotazioni on line su www.billetto.it. Per l’accesso è necessario il Super Green Pass.

I corti in gara, visibili in questi giorni anche in streaming su MyMovies, si contenderanno due premi: uno assegnato da una giuria di studenti (guidati dai critici Massimo Causo e Davide Di Giorgio); l’altro in denaro, conferito da una giuria formata da una call rivolta a studenti universitari di cinema e arte, oltre a giovani cineasti e addetti ai lavori.

La sedicesima edizione di Vicoli Corti è stata realizzata con il contributo del Ministero della Cultura (Direzione Generale Cinema e Audiovisivo), Regione Puglia e Apulia Film Commission, Comune di Massafra e le partnership di Centro Studi Cinematografici, Cooperativa teatrale Crest, Teatro Le Forche, Accademia Animatà e il Collettivo Zeugma, oltre a quelle con Monsters – Taranto Horror Film Festival e Giffoni Film Festival.

