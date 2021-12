RIVELLLO (POTENZA) 20 dicembre omaggio al francese lucano BRASSENS per il centenario della nascita e il quarantennale della morte

RIVELLO (POTENZA) – 20 DICEMBRE ORE 17.00 SALA

DELL’EX- MUNICIPIO. PER RICORDARE IL CENTENARIO

DELLA NASCITA E IL QUARANTENNALE DELLA MORTE DEL

GRANDE CHANSONNIER FRANCESE ( DI ORIGINI LUCANE)

GEORGES BRASSENS, L’ASSOCIAZIONE CULTURALE “LA

BIBLIOTECA RIVELLESE” PROMUOVE LA PROIEZIONE DEL

FILM DI RENE’ CLAIR “QUARTIERE DEI LILLA’ (1957). LA

VISIONE E’ UN’ ANTEPRIMA DELL’EDIZIONE 2022 DI

“FRAMMENTI AUTORIALI”, RASSEGNA SULLE

CINEMATOGRAFIE (D’AUTORE) DEL MONDO IDEATA E

CURATA DAL CINECRONISTA MIMMO MASTRANGELO.

RIVELLO – Padre e maestro indiscusso di tutti i cantautori,

Georges Brassens viene omaggiato per il centenario della

nascita e il quarantennale della morte il 20 dicembre nel

centro della Valle del Noce . Di sangue lucano (per via dei

nonni materni che alla fine dell’ottocento da Marsico

Nuovo emigrarono in Francia, a Sète, città di mare della

Languedoc-Roussillon), Brassens <<è stato un grande

poeta della metrica rigorosa e dalle invenzioni linguistiche

uniche, ha messo in musica i componimenti lirici di Villon,

Verlaine, Hugo, Aragon, mescolando il lessico aulico dei

classici con singolari arcaismi ed espressioni popolari in

argot >>. In Italia canzoni di Brassesn come “Il gorilla”,

“Morire per le idee”, “Le passanti”,”Marcia nuziale” sono

diventate note grazie a Fabrizio Dè Andrè, ma molte altre

sono state tradotte e interpretate da Nanni Svampa,

Beppe Chierici, Fausto Amodei, Alberto Patrucco, Adriano

Cozza ( ha riletto nel dialetto lucano “Il gorilla”). Per

omaggiare Brassens, l’associazione culturale “La Biblioteca

Rivellese” propone nel Salone dell’ex-Municipio la visione

di “Quartiere dei lillà” (1957), film del grande regista René

Clair in cui “lo chansonnier francese-lucano” compare sul

grande schermo per la prima volta (e sarà anche l’ultima),

interpretando da protagonista se stesso (vi canta, tra gli

altri, i bellissimi brani “Il vino” e “Il mandorlo”). La storia

si sviluppa nel popolare quartiere dei Lillà di Parigi dove

vivono l’artista (Georges Brassens) e Juju (Pierre Brasseur),

un pigro beone dal cuore generoso. La tranquilla vita dei

due amici viene stravolta nel momento in cui viene data

ospitalità nell’abitazione dell’artista ad un bandito (Henry

Vidal) che è braccato dalla polizia. Ispirato al romanzo di

René Fallet, “La grande cintura”, Clair in questo film

ritorna alla Parigi della sua giovinezza, narra una storia

sull’amicizia (e sull’egoismo) scegliendo una chiave

malinconia e a tratti dolorosa. Brasseur e Brassens (e la

sua musica) sono ammirevoli in una favola lirica e amara,

sfiorata in alcuni passaggi da punteggiature di

accademismo e dove l’atmosfera di fatalità eclissa il tratto

giocoso. Lo scompiglio portato dal bandito-Vidal nel

quartiere dei Lillà è, però, solo provvisorio, alla fine tutto si

ricompone, secondo un modello ricorrente nella

cinematografia di René Clair. Ricordiamo che “Quartiere

dei lillà” viene presentato come anteprima dell’edizione

2022 di “Frammenti autoriali”, rassegna sulle

cinematografie (d’autore) del mondo, ideata e curata dal

cinecronista Mimmo Mastrangelo. Proiezione ore 17.00.