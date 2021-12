“Il mio pensiero va alla lavoratrice investita stamattina a Melfi e attualmente ricoverata in gravi condizioni all’ospedale San Carlo di Potenza. Seguirò personalmente e spingerò in tutte le sedi e presso tutti gli enti per potenziare l’illuminazione dell’area dove è avvenuto l’incidente, come hanno chiesto i sindacati, affinché non si ripetano più episodi analoghi”. Lo afferma in una nota il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi.

