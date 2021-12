Martina Franca: Piano Urbanistico Generale, incontri con cittadini e tecnici di San Paolo

Continua il confronto con i cittadini sul Piano Urbanistico Generale. Venerdì mattina, il Sindaco

Franco Ancona, l’ingegnere Lorenzo Lacorte, coordinatore dell’Ufficio di Piano e progettista e

l’ingegnere Carmelo D’Amici, tecnico dell’Ufficio di Piano hanno incontrato alcuni professionisti e

il presidente dell’associazione A.S.T.R.E.A. Cosimo Di Giuseppe per un confronto su aspetti del

Piano riguardanti il territorio di San Paolo.

Venerdì pomeriggio, una delegazione di cittadini e imprenditori di San Paolo ha incontrato il

Sindaco e l’ingegnere Lacorte per un aggiornamento dell’esame dei temi affrontati nei precedenti

incontri del 25 ottobre e del 5 novembre. I confronti con cittadini, associazione e tecnici

proseguiranno nei prossimi giorni.

Parallelamente alla fase di partecipazione aperta alla cittadinanza continuano gli incontri

istituzionali. In questi giorni gli uffici tecnici del Comune (Ufficio di Piano, SUE, SUAP, Lavori

Pubblici) hanno tenuto un incontro per un esame congiunto del Piano. Mentre, in Regione,

l’ingegnere Lacorte ha interloquito col dirigente del Settore Urbanistica.

