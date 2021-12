L’emittente Radio Televisiva RADIO LASER / TV 835 “sbarca” in Puglia.

RADIO LASER : “il suono della tua città”.

In Puglia e Basilicata il nuovo servizio di Radiovisione al canale 835 del digitale terrestre.

Inoltre è possibile scaricare l’applicazione sul vostro smartphone android, apple e windows phone e su smart tv android.

Dalla grande passione per la “radio”, da idee chiare e decise e dalla voglia di creare in BASILICATA un mezzo di informazione di grande spessore, nel 1990 nasce “RADIO LASER”.

Da quell’anno in poi, Radio Laser, comincia a proporre e ad introdurre sul suo territorio le qualità imprenditoriali ed editoriali, assumendo un ruolo via via sempre più importante in Basilicata e spingendosi fino in Puglia (andando a ricoprire anche le province di BARI e TARANTO e in Calabria in provincia di COSENZA).

Fin dall’inizio, la voglia di affascinare gli ascoltatori con le voci dei conduttori, la musica e l’informazione, è stata tanta, e dopo trent’anni, è sempre più grande.

Attualmente è stato adottato un nuovo claim “RADIO LASER: IL SUONO DELLA TUA CITTA’ “, con una formula musicale 50/50 h24 da seguire oltre che in FM ed in streaming dal sito internet www.radiolaser.it, anche dalle nostre applicazioni per tutti gli smartphone e per smart TV android.

Per le vostre segnalazioni: redazione@radiolaser.it; fax +39 0835/582829 – 3333936830 – 3207878038

Testata Giornalistica “Radiolasernews” direttore responsabile Antonio Vito Rondinone

Direttore artistico Luca Rondinone

