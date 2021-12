INSIEME PER LA DANZA Un evento unico a favore dell’ETS Marisol Lavanga con 6 scuole di danza di Potenza

Con il patrocinio del Comune di Potenza e in collaborazione con il Csi Potenza, fortemente

voluto e organizzato da Michela Consolo direttrice della ASD Metamorfosi vi presentiamo

l’evento INSIEME PER LA DANZA, spettacolo di beneficienza a favore dell’Ets Marisol

Lavanga.

Per la prima volta, sei scuole di danza di Potenza sullo stesso palco e unite nella

solidarietà.Lo spettacolo è programmato per domani, Domenica 19 Dicembre, presso il

Teatro Francesco Stabile con Ingresso alle ore 18:00 e Sipario alle ore 18:30.

La famiglia Lavanga, ringrazia tutte le scuole che hanno dato la loro adesione a questo

evento unico:

o Metamorfosi Danza

o Danza Giselle Potenza

o Spazio Fondue

o Centro Danza Maeva

o ASD Armonia Forme e Movimento

o Fitness Dance Potenza

Potenza, 18 dicembre 2021