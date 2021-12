INCIDENTE OPERAIA MELFI: TORTORELLI, UN TAVOLO IN PREFETTURA

“Un incidente annunciato che, specie dopo i tre operai morti oggi a Torino, rafforza la campagna della Uil “Zero morti sul lavoro”, una campagna che punta principalmente sulla prevenzione con misure idonee proprio come l’adeguamento dei servizi di illuminazione della viabilità utilizzata dai lavoratori”. E’ il commento del segretario regionale della Uil Basilicata Vincenzo Tortorelli che rilancia la denuncia della Uilm per garantire l’incolumità dei lavoratori. “Dopo la presa di posizione del Presidente Bardi che raccoglie le proposte dei sindacati c’è bisogno – aggiunge – di un’azione immediata, efficace e coerente. Pensiamo in proposito ad un tavolo in Prefettura con Regione, Apibas, Asi e tutti i soggetti istituzionali e politici competenti per individuare soluzioni in tempi ragionevolmente brevi anche perchè non possiamo aspettare i tempi di piena funzionalità di Apibas. Non vorremmo si ripetesse la solita liturgia delle note diffuse subito dopo il fatto per poi finire nella solita disattenzione specie se riferita all’area industriale più importante della regione. La vita dei lavoratori va salvaguardata non solo in fabbrica, in cantiere, in ufficio ma anche nei luoghi frequentati per raggiungere il posto di lavoro come nel trasporto sia con mezzo pubblico che privato che pure rappresenta un alto fattore di rischio”.

