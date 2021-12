Domenica 19 dicembre, ore 20.00 – Auditorium Cava del Sole, Matera “My Christmas dream”, c’è Aliki! Orchestra della Magna Grecia diretta dal Maestro Piero Romano.

Carly Paoli sostituita da Aliki Chrysochou, rivelazione di “Britain’s Got Talent”

e, oggi, acclamata star internazionale.

Domenica 19 dicembre alle 20.00 all’Auditorium Cava del Sole di Matera, c’è il soprano Aliki Chrysochou, regina di “Britain’s Got Talent” e, in breve, diventata stella del panorama musicale internazionale. Aliki sostituirà Carly Paoli che ha dovuto rinunciare ai suoi prossimi impegni europei. L’avvicendamento avvenuto all’interno della Stagione 2021-2022 dell’Orchestra della Magna Grecia assicura un alto spessore qualitativo. L’Orchestra della Magna Grecia diretta dal Maestro Piero Romano, da venerdì è in sala-prove per accompagnare la nuova protagonista del programma musicale “My Christmas dream”.

Con il concerto di Aliki, si entra nel vivo del Natale musicale della Magna Grecia, che prevede a Matera un altro importante appuntamento, esterno al cartellone della stagione: il Concerto di Natale “American Christmas Gospel”, in programma sabato 25 dicembre all’Auditorium Cava del Sole, alle ore 18.30. Già in corso la vendita dei biglietti nelle sedi dell’Orchestra, presso la Cartoleria Montemurro e online, mediante piattaforma Eventbrite.

Aliki Chrysochou, giovane soprano greco-britannica acclamata a livello internazionale, esplode sulla scena musicale internazionale nel 2013, dopo il successo registrato nella settima stagione di “Britain’s Got Talent”. Aliki, affascinato giudici e il grande produttore discografico, Simon Cowell, che la sera della proclamazione esclama: “Hai un talento naturale Aliki: è arrivato il tuo momento!”.

Dopo il suo enorme successo al “Britain’s Got Talent”, il numero di fan di Aliki e l’esposizione online aumenta vertiginosamente. Il primo video di audizione di Aliki al “BGT” raggiunge ventuno milioni di visualizzazioni su YouTube, un gran numero di copertine di riviste internazionali, titoli e interviste.

Insignita del titolo di “Global Honorary Ambassador” della World Encephalitis Society, con un ruolo molto attivo in progetti di beneficenza internazionali, Aliki viene riconosciuta “Donna dell’anno” dalla rivista “Madame Figaro”. Da quel momento tiene concerti di successo e “sold out” in tutto il mondo. Fra questi, “Concert in the Park” per le truppe britanniche (giugno 2013), “Christmas Magic” (dicembre 2013), “The Sound of Music” con la Cyprus Symphony Orchestra (marzo 2014), e al “Cipro Presidential Palace”, per il Presidente di Cipro (settembre 2014). Inoltre, Aliki si esibisce in concerti come solista in numerosi in tutto il mondo: Stati Uniti, Canada, Messico, Isole Canarie, Grecia, Francia e Regno Unito. E, oggi, in Italia.

La stagione artistica 2021-2022 dell’Orchestra Magna Grecia, con la direzione artistica del M° Piero Romano, è realizzata in collaborazione con il Comune di Matera, insieme con Ministero della Cultura, Regione Basilicata e l’Auditorium Cava del Sole. Prezioso, come sempre, il supporto delle realtà imprenditoriali che scelgono di affiancare l’offerta culturale proposta dall’OMG: BPER (main sponsor), Bolletta-ok, Grieco Abbigliamento, De Angelis Bus, ItalCementi, IP Fratelli Gaudiano, Archinnova, Calia Italia.

L’evento, come detto, è in programma presso l’Auditorium Cava del Sole di Matera: per agevolare lo spostamento degli abbonati e degli spettatori, è disponibile un servizio di navette, con partenza da Piazza e presso la Stazione Villalongo.

Prima del concerto, un aperitivo di benvenuto sarà offerto agli spettatori da Cantine Varvaglione.

Aliki e l’Orchestra Magna Grecia, “My Christmas dream”. Green pass obbligatorio. Ingresso: 25 euro.

Info: Orchestra della Magna Grecia, via De Viti De Marco 13 – Matera (Tel. 0835.1973420, 392.9199743).