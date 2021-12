Martina Franca: Trasparenza, semplificazione e qualità dei servizi

Martedì 21 dicembre alle 11 nella Sala Consiliare di Palazzo Ducale si terrà una giornata dedicata alla trasparenza, alla semplificazione e alla qualità dei servizi al cittadino.

Per approfondire i diversi aspetti dei temi interverranno il Segretario generale del Comune di Martina Lucia D’Arcangelo su “Contrasto alla corruzione e obblighi dei dipendenti comunali”, Nicola Dimitri Maria Porcari su “La ‘mappatura del cambiamento’: il PIAO”, l’Assessore alla Transizione digitale Valentina Lenoci e l’avvocato Pierluigi De Giorgio su “La revisione dei procedimenti comunali in chiave digitale”.

L’iniziativa rientra fra gli adempimenti previsti dal piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (2021-2023) al fine di promuovere un’ulteriore conoscenza dei codici di comportamento e delle norme etiche. Nel corso della giornata sarà presentato il lavoro che sta svolgendo la Struttura per la Transizione al Digitale di revisione dei procedimenti comunali di gestione interna e di erogazione dei servizi al fine di aumentare l’efficienza, ridurre i tempi di risposta al cittadino e, allo stesso tempo, minimizzare i costi ottimizzando l’impiego delle risorse umane e strumentali. In sintesi per migliorare la qualità dei servizi al cittadino anche grazie alla digitalizzazione.

L’incontro è aperto al pubblico. L’ingresso avverrà nel rigoroso rispetto delle norme anti Covid. E’ possibile assistere anche collegandosi al seguente link: https://meet.google.com/ihn-jngt-nyg