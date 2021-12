Sabato 18 e domenica 19 dicembre – SEI d’autore e Bazart al Castello Volante di Corigliano d’Otranto (Le)

Proseguono gli appuntamenti del Castello Volante di Corigliano d’Otranto. Sabato 18 dicembre (ore 21:30 – ingresso gratuito con obbligo di “super” green pass) nelle Sale nobili di Nuvole – Cibi, storie, culture, l’Officina del gusto e degli spiriti dell’antico maniero, prosegue SEI d’autore. Il contest per giovani cantautrici e cantautori under 30 – che rientra nel progetto “SEI FESTIVAL – Tutto l’anno”, promosso da Coolclub con il sostegno della Regione Puglia (Custodiamo la cultura in Puglia 2021 – Soggetti FUS) – ha l’intento di promuovere la scoperta di SEI nuovi talenti che si sfidano per conquistare un premio in denaro, avere la possibilità di esibirsi durante la sedicesima edizione del SEI Festival, ottenere l’opportunità di registrare un brano nella Funkeria Records o essere seguiti nel lancio di un singolo da un ufficio stampa professionale. Durante la terza serata Ludovica Pasca (tavianese, classe 1994, studentessa di Canto jazz al Conservatorio Antonio Buzzolla di Adria, in provincia di Rovigo, già parte dei progetti “La nave pirata” e “Scère”) e Luigi (che nel 2018 ha pubblicato il suo primo cd con la band Ovest di Tahiti e con il singolo Settembre, prodotto dalla cantautrice Erica Mou, ha avviato la sua carriera solista) si sfideranno davanti alla giuria composta dallo staff di Coolclub, dagli spettatori e dal chitarrista, cantante e autore salentino Manu Funk che pochi giorni ha lanciato il videoclip del suo nuovo singolo “Gaviskon“. SEI d’autore si concluderà lunedì 27 dicembre con la “finalissima” che vedrà esibirsi i tre vincitori dei primi tre appuntamenti.

Domenica 19 dicembre dalle 17:30 (ingresso gratuito – obbligo di Super Green pass), per “Le domeniche nel Castello”, da non perdere Bazart, Festa-Mercato dell’illustrazione e dell’autoproduzione a cura di Big Sur. Il Castello si trasformerà in un bazar delle visioni dove immagini, storie e suggestioni prendono forma attraverso illustrazioni, artefatti e produzioni artigianali. Una festa-mercato per dar vita ad uno spettacolo dell’immaginario, per celebrare la creatività e sostenere le autoproduzioni. Si inizia con l’apertura dell’area espositori e il laboratorio di stampa condotto da Elena Campa rivolto ai bambini e alle bambine dai 6 ai 9 anni. La festa prosegue fino a mezzanotte con proiezioni, live drawing, concerti e dj set tra le sale nobili e ‘Nuvole’ il bistrot del Castello Volante sulle terrazze di uno dei castelli più belli di Puglia. Anche “Le domeniche nel Castello” rientrano nel “SEI FESTIVAL – Tutto l’anno”, promosso da Coolclub con il sostegno della Regione Puglia – Custodiamo la cultura in Puglia 2021 – Soggetti FUS.

Durante le serate sarà possibile degustare la cucina street food e la drink list di gin premium di Nuvole dove la cultura gastronomica del Salento incontra quella dei popoli che l’hanno attraversato per dare vita a sapori originali (prenotazione ai tavoli consigliata al 3343429268). Il progetto Castello Volante – vincitore del bando per l’adeguamento degli attrattori turistici all’accoglienza di attività di spettacolo dal vivo della Regione Puglia – è gestito dal 2017 da Multiservice Eco, Big Sur e Coolclub in collaborazione con il Comune di Corigliano d’Otranto.