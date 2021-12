PREMIO GLOBUS 2021: domenica 19 dicembre alle 10 su Radio Laser

Si svolgerà domenica 19 dicembre 2021 alle ore 10,00 in diretta radio e TV presso gli studi di Radio Laser la nona edizione del Premio Globus 2021. Con la conduzione di Antonio Rondinone e con gli interventi del prof. Vincenzo Giuliano, garante regionale per l’Infanzia e l’Adolescenza di Basilicata, e del dott. Bruno Laurita, socio fondatore dell’associazione l’Ultima Luna e responsabile del progetto “Basilicata Senza Barriere”, saranno consegnati quattro Attestati di Valore Sociale e il premio Globus 2021 a chi maggiormente si è distinto sulla disabilità in Basilicata. Dopo otto grandiose manifestazioni annuali in presenza dal 2012 e dopo la mancata edizione del 2020 causa pandemia da Covid-19, pensata da Enzo Dell’Isola, ideatore del Premio e fondatore e presidente dell’associazione Globus, la nuova edizione radiofonica (trasmessa anche sul canale 835 del digitale terrestre di Puglia e Basilicata) permetterà di raggiungere una platea più vasta in totale sicurezza, salvaguardando nel contempo tutti i partecipanti con particolare attenzione alle categorie più fragili. La manifestazione ha il patrocinio della Regione Basilicata e ha come partner ufficiale i laboratori SCA – Servizi Consulenza Analisi Ambientali – del dott. Roberto D’Arienzo a Marconia di Pisticci.

