PM VOLLEY ASD

Gara ad altissimo coefficiente di difficoltà per la PM Volley Potenza di coach Aldo Spicolo ed Elena Ligrani che saranno ospiti sabato pomeriggio in casa della Star Volley Bisceglie, formazione che sta letteralmente dominando il girone A a mani basse. Il sestetto potentino capitanato da Livia Di Camillo partirà alla volta di Bisceglie con la voglia di fare bene e di mettere in campo sempre il massimo dando come in ogni partita il tutto per tutto. Nonostante la giovanissima età della maggioranza del roster, che ricordiamo viene dal settore giovanile della PM Volley, il gruppo sta crescendo costantemente e l’obiettivo da qui alla fine della stagione è quello di togliersi qualche piccola soddisfazione. Nel frattempo ci sarà da superare l’ostacolo Bisceglie, si giocherà sabato 18 dicembre al PalaDolmen con prima battuta fissata alle ore 19:00 sotto la direzione di gara dei signori Coscia e Martini.

