Mensa scolastica: sospensione del servizio nello spazio delle festività natalizie

Dal 20 Dicembre e sino al 9 Gennaio 2022 il servizio di refezione scolastica verrà sospeso, in concomitanza con le festività natalizie. Lo rende noto l’Ufficio municipale Pubblica Istruzione. Le attività collegate alla mensa, riprenderanno regolarmente a far data da Lunedì 10 Gennaio 2022.

Gravina in Puglia, 17 Dicembre 2021

