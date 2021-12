La FIDAPA di Pisticci-Marconia donerà un albero di Leucolea, alla Scuola di via Monreale a Marconia

FIDAPA DISTRETTO SUD-EST

SEZIONE PISTICCI-MARCONIA

LA PIANTA DI LEUCOLEA O “OLIVO DELLA MADONNA”

La FIDAPA (Federazione Italiana Donne Arte Professioni e Affari) di Pisticci-Marconia donerà un albero di Leucolea, detto anche “Olivo della Madonna”, alla Scuola di via Monreale a Marconia.

Questa è la risposta della FIDAPA all’ignobile gesto di ignoti che hanno trafugato l’albero di ulivo, piantato dai nostri ragazzi, nel piazzale del plesso scolastico di via Monreale, in occasione della Festa dell’Albero.

La pianta di Leucolea, detta comunemente “Olivo della Madonna”, è una varietà di ulivo molto antica, che sopravvive allo stato selvatico ed ha la particolarità di produrre frutti dal colore candido.

E’ l’unica pianta al mondo di oliva bianca e l’olio estratto veniva usato, sin dai tempi antichi, come unguento nelle cerimonie religiose.

Si trovano attestazioni della sua coltivazione in racconti tradizionali, testi religiosi e reperti archeologici.

Le prime testimonianze della presenza di questa particolare oliva risalgono a 6.000 anni fa. Coltivata in oriente, in tempi remoti, è diventata la pianta sacra della Dea Atena in Grecia e testimonianze antiche le troviamo anche in Italia meridionale.

Grazie alla sua colorazione bianca, questa oliva è stata associata, sin dall’antichità, al concetto di purezza e l’olio veniva usato per riti sacri, in particolar modo, come olio per la Cresima.

“L’ulivo è un albero sacro e va rispettato, esso dona Luce, Nutrimento, ed è simbolo di Eterna Pace” afferma un manoscritto greco.

Con questa convinzione le Socie della FIDAPA faranno omaggio dell’Olivo della Madonna alla Scuola di via Monreale a Marconia, con l’Augurio che possa portare nuova Luce e Nutrimento di Sapere ai Ragazzi ed anche Benessere e Pace a tutta la Comunità.

SANDRA VIGGIANI

PRESIDENTE FIDAPA

Sezione di Pisticci-Marconia