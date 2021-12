GIORGIA MELONI NOMINA PIERGIORGIO QUARTO COORDINATORE REGIONALE DI FDI

Giorgia Meloni, segretaria nazionale di Fratelli d’Italia, ha nominato Piergiorgio Quarto, coordinatore di Fratelli d’ Italia per la regione Basilicata, Tommaso Coviello vice coordinatore, e Salvatore Caiata, segretario provinciale per la provincia di Potenza. I tre dirigenti nell’esprimere viva soddisfazione per l’importante incarico ricevuto, colgono l’occasione per ringraziare l’onorevole Marcello Gemmato per la preziosa opera svolta fino ad oggi in qualità di Commissario regionale del partito. I tre dirigenti nominati sono pienamente consapevoli di dover continuare con forte impegno e senso di responsabilità unaazione politica in completa sinergia con la Giunta regionale di centrodestra guidata dal presidente Bardi, il tutto nell’interesse della Basilicata e del popolo lucano. La Meloni con queste scelte è riuscita “a valorizzare l’apporto di nuove e importanti figure nel partito che avvalendosi della preziosa opera nella compagine regionale di FdI di Vincenzo Baldassare e Gian Michele Vizziello riusciranno a dare un contributo fondamentale alla politica di tutta la coalizione di centro-destra. Tutto a testimonianza di una classe politica lucana, mai come in questo periodo viva e plurale, pienamente capace di continuare nel miglior modo possibile l’opera di crescita e allargamento del partito stesso, ad oggi nei sondaggi primo in Italia. Parimenti con questo spirito di partecipazione alla risoluzione delle tante criticità oggi presenti, Quarto, Coviello, e Caiata con l’ausilio di tutto il partito, “si propongono di continuare nell’ interesse della collettivitàlucana un percorso politico indirizzato ai bisogni di crescita e di sviluppo dell’intero territorio regionale”.

Correlati