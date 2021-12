Elezione Giunta Provinciale Confesercenti Matera

La Presidenza Provinciale della Confesercenti di Matera, su proposta della Presidente Angela Martino, ha eletto la nuova Giunta. Ne fanno parte, oltre alla Presidente Martino: Domenico Carriero, Vice Presidente vicario, Tiziana Lisi vice Presidente. Sono componenti: Davide Adorante in qualità di Presidente Gruppo Giovani Imprenditori, Gianni Genco in rappresentanza del turismo, Giuseppe Giaculli in rappresentanza dell’ area politiche sociali, Maria Chita in rappresentanza del settore carburanti. Infine confermato direttore Pasquale Di Pede.L’elezione della Giunta conclude il rinnovo delle cariche sociali avviato nel 2021 e che vede rinnovati gli Organismi dirigenti della Confesercenti provinciale di Matera.

Correlati