Continua il Winter Tour del Coro Gospel “Voices’ Power – la Potenza delle Voci”

Il coro gospel “Voices’ Power – La Potenza delle Voci” torna ad esibirsi a Tito nella villa della Costituzione italiana alle ore 19 il prossimo 18 dicembre, nell’ambito del Gospel Winter tour 2021/2022.

In caso di condizioni metereologiche avverse il concerto si terrà all’interno del Convento di Sant’Antonio da Padova in via San Vito.

Dopo aver riempito la chiesa di Santa Cecilia del capoluogo di regione, per il primo dei due concerti in programma a Potenza, la grinta e le emozioni della musica gospel riscalderanno il Natale titese con un repertorio che spazierà dai “classici” della musica afroamericana fino al riarrangiamento di brani di musica contemporanea. “Hallelujah”, di Leonard Cohen, alcuni dei brani più celebri del film “Sister Act”, che ha fatto conoscere al grande pubblico il genere gospel, e le tradizionali canzoni natalizie sapranno coinvolgere grandi e piccoli.

Il coro, composto da 20 elementi, è nato da un precedente progetto che ha visto impegnata, negli ultimi dieci anni, Giusi Telesca giovane direttrice del coro e prima voce.

“È un sogno- ha spiegato Telesca- introducendo il concerto nella chiesa di Santa Cecilia- che si realizza. Il coro inizialmente aveva nove elementi e durante la pandemia ho pensato a come ampliarlo per rendere l’esperienza gospel ancora più coinvolgente. Il risultato è stato sorprendente e al di là delle aspettative. La conferma è arrivata dalla risposta, più che positiva, del pubblico”.

A partecipare all’esibizione, lo scorso 8 dicembre, centinaia di persone tra adulti e bambini che hanno battuto le mani accompagnando i ritmi delle canzoni.

La scorsa domenica, 12 dicembre, invece, il coro si è esibito nella suggestiva location del Museo Archeologico MarTA di Taranto.

Dopo la tappa nel Comune di Tito, il winter tour sarà ospitato a Marconia di Pisticci (Mt) il 19 dicembre alle 20 nella chiesa di San Giovanni Bosco.

Per conoscere le altre tappe del winter tour è possibile visitare la pagina Facebook “Coro Gospel Voices’Power”