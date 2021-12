Senise: posticipato l’evento del Rotary club Senise Sinnia dedicato al bicentenario del poeta Nicola Sole

E’ stato rinviato l’evento previsto per venerdi 17 dicembre a Senise e promosso dal Rotary Club Senise Sinnia, guidato dal presidente Domenico Totaro, per presentare la ristampa dell’opera ‘’I Canti di Nicola Sole’’ edita a Firenze nel 1896.

‘’Ci è sembrato doveroso e opportuno- spiega Totaro- rinviare, auspichiamo ad una data non molto lontana, l’iniziativa che avevamo previsto a causa dell’evolversi dei contagi da covid che proprio negli ultimi giorni sta interessando la nostra comunità. I diversi focolai, che tra l’altro riguardano in molti casi gli studenti, richiedono che un gran numero di cittadini rispettino la quarantena. Visto che uno dei primi obiettivi del nostro evento era quello di rendere partecipe l’intera comunità per riportare il nostro poeta Nicola Sole nelle case di tutti, ci sembra doveroso rimandare l’appuntamento a quando la situazione sarà più tranquilla’’.