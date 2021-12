Presentato oggi a Matera il progetto di Openet Technologies Spa: SPARKme Space Academy

OPENET Technologies S.p.A nasce a Matera dalla visione ed intuizione del suo fondatore Vito Gaudiano. Con oltre vent’anni di presenza sul mercato dell’ICT/TLC, ha sviluppato capacità e competenze nei vari ambiti di applicazione: della ricerca, delle reti di comunicazione e monitoraggio, dell’edutainment, della didattica digitale ed innovativa.

La mission di OPENET è da sempre investire in ricerca e sviluppo, basando la propria etica sulle competenze, dando risalto al duro lavoro e all’esperienza in ambito tecnologico avanzato.

Punta di diamante del core business è l’utilizzo delle più avanzate tecnologie applicate allo sviluppo e miglioramento di processi e servizi per rispondere a specifiche esigenze di mercato. Inoltre, in ambito EDUCATION, OPENET ha sviluppato e proposto nuovi modelli tecnologici innovativi per l’apprendimento a distanza.

Questo processo ha portato OPENET a divenire un modello organizzativo tale da renderla azienda leader nel suo ambito e contemporaneamente competitiva sul mercato globale. Fattore importante è stato dotarsi di alte professionalità in grado di far fronte al mutato panorama socioeconomico e culturale che il mercato attuale richiede, di professionisti consapevoli dell’importanza del proprio ruolo, in grado di fare impresa e lavorare in team per ricercare soluzioni innovative tese al miglioramento.

L’alto contenuto di innovazione messo a disposizione da OPENET in termini di sistemi e contenuti ha trovato conferma nelle collaborazioni e partenariati nazionali, europei ed internazionali che la società ha instaurato con l’Agenzia Spaziale Italiana ed Europea (ASI/ESA), e con le più importanti istituzioni internazionali come le Nazioni Unite, il Parlamento e la Commissione Europea e il Comitato delle Regioni, nonché importanti Gruppi Industriali Privati.

OPENET è anche SPARKme, il primo Acceleratore Tecnologico dedicato allo Space, lanciato nel 2018 in partnership con l’Agenzia Spaziale Europea (ESA) e con l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI). SPARKme ha realizzato due centri di competenza (Matera, IT e Nairobi, KE) che hanno sviluppato azioni di “trasferimento tecnologico e capacity building” per facilitare l’utilizzo di tecnologie e sistemi spaziali (in particolar modo satellitari).

OPENET è un Gruppo di imprese e controllate, divenute a tutti gli effetti divisioni operanti in alcuni ambiti definiti della società: con OPENET TECHNOLOGIES S.p.A. come capofila seguono VIDEOUNO S.r.l. per la produzione TV e editoriale; OMNIA GOLD STUDIOS Production S.r.l.s., nel settore della produzione cinematografica con tecnologie avanzate.

Tra gli assets di OPENET, sita a Matera, in Basilicata, la sede dell’azienda per complessivi mq. 4.200 completamente attrezzati. All’interno di OPENET si possono trovare spazi innovativi di ricerca tutti dotati di reti in fibra e satellitari: dai laboratori per la produzione Audio-Video-TV, all’Area Progettazione, Ricerca & Sviluppo e Innovazione Tecnologica composta da Area SAT, Area Fibra/Cloud, Area 5 G, e l’Area di Sviluppo Ricerca Digital Signage, spazi attrezzati per eventi ed esposizioni. SPARKme ospita Space Academy, prima a livello nazionale dedicata alla divulgazione scientifica, alla formazione e alle attività di sensibilizzazione scientifica mettendo a sistema il know-how, le piattaforme tecnologiche e le relazioni di livello europeo, nazionale e regionale.