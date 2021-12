Inaugurazione Piccolo Teatro Comunale Valerio Cappelli

Sabato 18 dicembre sarà inaugurato il Piccolo Teatro Comunale Valerio Cappelli fresco di ristrutturazione. In questi mesi il contenitore culturale è stato sottoposto a lavori di sistemazione dell’impianto scenico, per renderlo più rispondente alle esigenze degli operatori dello spettacolo e ad interventi di adeguamento alle norme di sicurezza e anti incendio per renderlo più sicuro e accogliente per gli spettatori. Il costo complessivo delle opere realizzate è di 150.000 euro. A tenere a battesimo il teatro rimesso a nuovo sarà lo spettacolo “Prima che s’apra il sipario” sabato 18 dicembre. Apertura porte alle ore 20.00, sipario alle 21.00.

“La riapertura di un contenitore culturale – sottolinea l’Assessore ai Lavori Pubblici Gianfranco Palmisano – anche se di un teatro di piccole dimensioni rappresenta sempre un segnale importante per una Città. L’emergenza Covid piombataci addotto nel 2020 ha allungato i tempi di realizzazione dei lavori ma tutti gli uffici del Settore Lavori Pubblici e l’azienda che si è aggiudicata i lavori hanno fatto del loro meglio per poter consegnare il teatro ristrutturato a Martina e alle sue realtà culturali entro quest’anno e ci sono riusciti”.