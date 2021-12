In programma dal 14 al 21 dicembre 2021 la “Settimana della Trasparenza”.

Utenti assistiti dall’ASM, dipendenti e portatori di interesse potranno esprimere pareri, opinioni, critiche, consigli e suggerimenti circa la sezione di ‘Amministrazione Trasparente’ del sito aziendale www.asmbasilicata.itL’iniziativa nasce con l’intento di promuovere la cultura e la pratica della trasparenza e della partecipazione nella nostra amministrazione, di sondare l’interesse per la Sezione “Amministrazione Trasparente” del sito aziendale ASM e di sensibilizzare e coinvolgere gli stakeholder sia esterni che interni. Gli utenti della community potrà, infatti, liberamente postare e condividere il proprio punto di vista sui contenuti del D.Lgs. 33/2013 come modificati dal D.Lgs. 97/2016 e, più in generale, sulla capacità dell’Azienda Sanitaria di Matera di fornire dati, documenti e informazioni oggetto degli obblighi di cui al citato D.lgs, in modo trasparente, agevole e accessibile.

Si riportano, di seguito, tutte le informazioni utili al cittadino per accedere al blog “Settimana della Trasparenza” e partecipare all’iniziativa:

il cittadino invia una mail all’indirizzo trasparenza@asmbasilicata.it in cui comunica la volontà ad iscriversi e documenta la mail con: codice fiscale, allegato del documento di riconoscimento (carta di identità o patente di guida), indirizzo mail, opzionalmente il numero di cellulare se vorrà ricevere la password di accesso al blog via sms;

l’ASM completa la registrazione e il sistema invia una notifica all’indirizzo di posta elettronica indicato dal cittadino;

una volta collegato al blog aziendale ASM al seguente indirizzo: https://portale.asmbasilicata.it/talk/login.zul il cittadino inserisce come username il codice fiscale; cliccando sul pulsante “Accedi tramite OTP” riceverà tramite il canale scelto (email o sms) la password che dovrà inserire nella maschera di login della Home Page del blog;

una volta inserita la password ricevuta, cliccando sul pulsante “Accedi tramite OTP” il cittadino potrà unirsi alla community.

I dipendenti non dovranno inviare la email di registrazione poiché già in possesso delle credenziali di accesso. Basterà, dunque, collegarsi al blog https://portale.asmbasilicata.it/talk/login.zul e postare i commenti.

I messaggi pubblicati nella community saranno oggetto di analisi e di relazione da allegare al redigendo PTPCT 2022-2024.